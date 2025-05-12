Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Aydoğdu Mahallesi Yoran Yaylasını turizm ile buluşturmak için çalışmalara başladı. Başkan Tatık, yaylanın doğasıyla uyumlu şekillenmesi ve ihtiyaç duyulan altyapının sağlanmasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas’ı turizm alanında geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkan Tatık, Aydoğdu Mahallesi Yoran Yaylası bölgesinin taşıdığı turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla bölgede incelemeler yaptı. Doğal güzelliği ve konu ile dikkat çeken yaylada altyapının sağlanması ve bölgenin doğal güzellikleri korunarak şekillenip misafirlerini ağırlaması amacıyla mühendis ve mimarlarla fikir alış verişinde bulunuldu. Yaylada bulunan gölün korunması için de devlet kurumlarıyla istişarede bulunarak bölgenin turizmde gelişmesi için gerekli çalışmaların yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Doğal güzellikleri ile dikkat çeken bölgenin turizm ile buluşması gerektiğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Aydoğdu Yoran Yaylası’nda, bölgenin taşıdığı turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla saha incelemesinde bulunduk. Doğal yapısı, konumu ve çevresel özellikleriyle dikkat çeken yaylanın gelecekte turizme kazandırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunarak gözlemlerimizi yerinde yaptık. Ayrıca devlet kumlarımızın yetkilileri ile birlikte bölgenin altyapı durumu üzerine değerlendirmelerde bulunduk, teknik bilgiler aldık. Yaylanın hem doğayla uyumlu şekilde korunması hem de ihtiyaç duyulan altyapı düzenlemeleri açısından yapılabilecekleri ele aldık" ifadelerini kullandı.