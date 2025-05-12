Denizli’de Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan yılsonu etkinliği, okulun bahçesinde kurulan kıl çadırda yapıldı.

Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde öğrencilerin ve velilerin katılımıyla yılsonu resim sergisi ve hayır etkinliği düzenlendi. Etkinlik okulun Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Denizli bezinden üretilen geleneksel Türk elbiselerinin tanıtıldığı defile düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyu yaptıkları resimlerin sergisi açıldı, öğrenci velileri tarafından ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen hayır etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan misafirlere ikramlar Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği tarafından kurulan kıl çadırda yapıldı.

Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi Müdürü Muslu Canlı, etkinliklerle birlikte öğrencilere Denizli ve Türk kültürünü yaşayarak anlatmayı hedeflediklerini belirterek; "Okul bahçemizde şenlik havasında yılsonu resim sergimizi ve hayır etkinliği düzenledik. Öğrencilerimizin ve velilerimizin etkinliğe ilgisi çok yoğundu. Okul bahçesine kurduğumuz Yörük çadırı da büyük ilgi gördü. Denizli bezinden yapılan yöresel kıyafetlerin sergilendiği defilemiz ise uzun süre alkış aldı. Öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları resimlerden oluşan karma sergimiz ise sanatseverlerden tam not aldı. Öğrencilerimizin unutamayacağı bir yılsonu etkinliğine imza attık. Bu etkinliğimize destek veren öğretmenlerimize, okul aile birliğimize, Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneğimize çok teşekkür ederim. Okul bahçemizde çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlayacak bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.