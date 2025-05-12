Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. 2 gün süren turnuvada final maçlarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Çameli Belediyesi, Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Çameli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sporcular ve veliler katıldı.

"Çameli’miz adına böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Açılışta konuşan Başkan Arslan, satrancın zihinsel gelişim ve stratejik düşünme açısından önemli bir spor olduğunu belirterek, "Denizli ve çevre illerden turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar, hem gençlerimizin deneyim kazanması hem de satranç kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça kıymetli. Çameli’miz adına böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz," dedi. Konuşmanın ardından Başkan Arslan, turnuvanın açılış hamlesini gerçekleştirdi.

İki gün süren turnuvada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, centilmence yarıştı. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödüller, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım’ı temsilen İlçe Yazı İşleri Müdürü Cemal Amaç, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Başhakem Ömer Aybaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı tarafından verildi. Törenin ardından çekilen toplu fotoğraf ile turnuva sona erdi.