Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, son birkaç gündür denizlerde fırtına olması nedeniyle balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay itibariyle balık avı sezonu palamutun bolluğuyla birlikte başladı. Havaların soğumasıyla vatandaşların da balığa olan talebi artarken, denizlerde yaşanan fırtına tezgahlardaki etiket fiyatlarına yansıdı. Şu anda palamut 150, hamsi 250, çinekop da 400 TL’ye satılıyor. İlerleyen günlerde fırtınanın geçmesiyle birlikte fiyatların yaklaşık yüzde 40 oranında düşmesini bekleyen esnaf, vatandaşların en çok palamudu tercih ettiğini söyledi.

Balıkçı Erkan Arslanbenzer, konuyla ilgili olarak, "Son günlerde denizlerde fırtına olduğu için palamut, hamsi ve çinekop az çıkıyor. Palamutun tanesi şu an 150 lira. Şu an bir kar amacı ile satmıyoruz ama önümüzdeki günlerde yine bollaşacağına inanıyorum. Çinekopun yüzünü havalar soğumadan göremiyoruz. Ancak aralık ve ocak aylarında havalar soğuduğunda çinekop yüzeye çıkar. Onun da fiyatı şu an 400 TL. Hamsi ise 250 lira. İlerleyen günlerde fiyatların yaklaşık olarak yüzde 40 oranında düşeceğine inanıyorum. Vatandaş en çok palamutu tercih ediyor. Çünkü 1 palamut yaklaşık 1 kilo 250 gram geliyor, 2-3 kişiyi çok çok rahat doyuruyor" dedi.