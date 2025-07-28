Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, il genelindeki sağlık tesislerinin değerlendirme süreci hakkında kamu hastanelerinde görevli sağlık personellerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık tesisleri değerlendirme ve geliştirme yönergeleri kapsamında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan’ın başkanlığında, il genelindeki sağlık tesislerinin değerlendirilmesi süreci konusunda değerlendirme ekiplerine katılacak sağlık personellerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök’ün yanı sıra kamu hastaneleri hizmetlerine bağlı ilgili birim sorumluları da katılım sağladı. Değerlendirme ekiplerini oluşturulacak SKS ve verimlilik denetçisi unvanlı ve konusunda uzman personellerle hem tanışma hem de Eylül ayı içerisinde başlayacak il değerlendirmeleri süreçleri, değerlendirme takvimi değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konularında hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Verimli geçen toplantıda, yeni oluşturulan sağlık tesisleri değerlendirmeler ve geliştirilmesi sistemiyle hastaneler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, sağlık altyapısının sürdürülebilirliği ve hasta odaklı hizmet anlayışının pekiştirilmesi amaçlandığı vurgulandı.