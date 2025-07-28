Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük sonucunda 2 personel yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ESKİ ekiplerince bölgede kepçe ile yapılan altyapı çalışmaları sırasında zeminde göçme yaşandı. Çalışmalarda görevli M.G. ve Ö.D. isimli personeller, gerçekleşen göçme olayıyla birlikte kazı yapılan alana düşerek yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekiler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprakların arasından çıkarılan yaralı 2 personel, ambulansta ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.