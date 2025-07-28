Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kent genelinde hepatit tarama ve tedavi hizmetlerinin yaygın şekilde sunulduğunu belirterek Tedaviler sosyal güvenlik kapsamındadır ve vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir" dedi.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yaptığı açıklama yapan Dr. Bildirici, viral hepatitlerin geç belirti verdiğini ve erken tanının hayat kurtardığını belirtti. Viral hepatitlerin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Bildirici, hastalığın siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebileceğine dikkat çekti. Bildirici, "Viral hepatitler geç belirti verir, sonuçları çok ciddi olabilir. Erken tanı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı. Hastalığın genellikle belirti göstermeden ilerlediğini ve bu nedenle bireylerin enfekte olduğunu fark etmeden taşıyıcı olabildiğini belirten Bildirici, toplumsal farkındalığın artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Yeni nesil tedavilerle iyileşme oranı yüksek"

Erken tanının önemine değinen Bildirici, "Viral hepatitler, fark edilmediğinde karaciğerde kalıcı hasarlara neden olabilir. Ancak zamanında tanı konulursa, özellikle yeni nesil tedavi yöntemleriyle yüksek oranda iyileşme sağlanabilmektedir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, riskli bir durumla karşılaştıklarında veya şüphe duyduklarında gecikmeden sağlık kuruluşlarımıza başvurmalarıdır" dedi.

Hepatit nedir, nasıl bulaşır?

Hepatit hastalığına ilişkin bilgi de veren Bildirici, karaciğerin iltihaplanması anlamına gelen hepatitin, tüberkülozdan sonra dünyada en fazla ölüme neden olan enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu ifade etti. Hepatit A, B, C, D ve E virüslerinin farklı bulaşma yolları, klinik seyirleri ve tedavi yöntemleri olduğuna dikkat çeken Bildirici, özellikle Hepatit B ve C’nin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Aşı, hijyen ve test hayati önemde

Bildirici, Hepatit A’nın kirli su ve gıdalarla bulaştığını ve çocukluk çağına eklenen aşı uygulamalarıyla görülme sıklığının azaldığını söyledi. Hepatit B ve C’nin ise genellikle enfekte kan ve vücut sıvılarıyla bulaştığını, steril olmayan tıbbi uygulamalar, enjeksiyon paylaşımı ve kişisel eşya kullanımıyla yayılabileceğini kaydetti. Hepatit B’ye karşı geliştirilen aşının Türkiye’de başarıyla uygulandığını belirten Bildirici, Hepatit C için henüz bir aşı bulunmamasına rağmen, yüzde 95’in üzerinde tedavi başarısı sağlayan yeni nesil ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını dile getirdi.

"Kişisel önlemler toplum sağlığını etkiler"

Bulaş riskinin büyük oranda önlenebilir olduğunun altını çizen Bildirici, "Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması, enjeksiyon ve cerrahi işlemlerde tek kullanımlık ve steril malzeme tercih edilmesi, dövme, piercing, hacamat gibi işlemlerin denetimsiz yerlerde yaptırılmaması çok önemlidir" dedi. Ayrıca doğum öncesi testlerle taşıyıcılığın belirlenebileceğini ve anneden bebeğe geçişin önlenebileceğini aktaran Bildirici, her bireyin bu konuda duyarlı davranmasının toplum sağlığına katkı sağlayacağını belirtti.

Test ve tedavi hizmetlerine erişim mümkün

Eskişehir’de hepatit tarama ve tedavi hizmetlerinin yaygın şekilde sunulduğunu belirten Bildirici, "İlimizdeki aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastanelerimizde hepatit tarama testleri yapılabilmekte; hastalık tespit edilen bireyler gerekli uzmanlık birimlerine yönlendirilerek tedavi süreçleri başlatılmaktadır. Tedaviler sosyal güvenlik kapsamındadır ve vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir" dedi.

"Hepatit testlerinizi yaptırmaktan çekinmeyin"

Açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Karaciğer hastalıkları genellikle sessiz ilerler. Ancak erken tanı sayesinde hastalığın ilerlemesi önlenebilir. Hepatit testlerinizi yaptırmaktan çekinmeyin. Sağlık kuruluşlarımız, tanı ve tedavi süreçlerinde vatandaşlarımızın yanındadır. Hepatit farkındalığını birlikte artırarak, hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.