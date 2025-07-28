DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Kale ilçesinde bulunan İnceğiz Kanyonu güzergahındaki turizm yolu, yapılan çalışmalarla daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Kale’ye bağlı İnceğiz ile Yenidere mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yol, yapılan sathi kaplama çalışmalarıyla yıllar sonra konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Vatandaşların uzun süredir beklediği yolun tamamlanması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Genişliği ortalama 7,5 metre olan yeni yol, çiftçilerin ürünlerini daha rahat taşımasına olanak sağlarken turizm açısından önemli bir güzergahı da modern hale getirdi.

İnceğiz Kanyonuna ulaşımı da sağlayan bu yol, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir bağlantı köprüsü niteliği taşıyor. Yenidere Mahallesi’nde üretim yapan çiftçiler, ürünlerini İnceğiz’deki işleme tesislerine ulaştırırken artık daha kısa sürede ve daha az maliyetle hareket edebilecek. Eski haliyle ulaşım süresi yaklaşık 40 dakikayı bulan güzergâh, yeni yol sayesinde ciddi oranda kısaldı.

"İnceğiz Kanyonuna gitmek isteyen turistleri yol kötü diye uzun yola yönlendiriyorduk"

Önemli bir turizm noktası olan İnceğiz Kanyonuna yeni yol sayesinde ulaşımın da kolaylaştığını ifade eden Yenidere sakini Osman Molo, "Yenidere ve İnceğiz mahalleleri olarak kooperatifleşme adımı atarak İnceğiz’e zeytinyağı fabrikası kurduk ve sürekli gidip geliyoruz. Yol olmadığı için başka yollardan dolaşmak zorunda kalıyorduk. Yük dolu traktörlerle kısa yoldan gidemiyorduk. Toprak ve dar yoldan dolayı kazaya sebebiyet verecek tehlikeler oluyordu. Bu bölgede turizm için önemli bir yerimiz var, İnceğiz Kanyonu. Bize soran turistlerle, kısa olan yolu tarif edemiyorduk, uzun yola yönlendiriyorduk. Ama şimdi kısa yolu gösterebileceğiz" dedi.