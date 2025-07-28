Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde çıkan anız yangınında dumanlardan etkilenen bir kirpi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, dumandan etkilenen kirpiye elleriyle su vererek hayata tutunmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, Dörtdivan ilçesine bağlı otluk bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kirpiyi gören ekipler, minik hayvana elleriyle su vererek müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.