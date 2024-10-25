Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen proje sahipleri, Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) toplanan jüri üyeleri tarafından mülakata tabi tutuldu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söylediği girişimcilerin başarılı olmasını ve desteklerden faydalanmalarını temenni ettiğini ifade etti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen projelerin sahipleri, DTO hizmet binasının toplantı salonunda bir araya gelen KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı, DTO’nun üyelerinden kadın girişimci Esra Kasapoğlu Ünlü ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşan jüri heyetinin karşısına çıktı. Kurum tarafından Türkiye genelini kapsayan sıralamada başarılı bulunan girişimcilerin, 2 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli olarak desteklenecekleri açıklandı.

Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile ekibine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve mülakata gelen girişimcilere başarılar diledi.

“Girişimcilerimiz, ülkemize büyük katkı sağlıyorlar”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak, ekonomik kalkınmada girişimciliğin önemli bir rol oynadığının farkındayız ve bu kapsamdaki faaliyetleri kesintisiz her fırsatta ve ortamda desteklemeye devam ediyoruz. Girişimci Destek Programı çerçevesinde, girişimcilerin projelerinin ön değerlendirmeden geçirilip jüri ile yüz yüze görüşme yapılması, bu sürecin ne kadar titizlikle yürütüldüğünün de bir göstergesidir. Bu destekler sayesinde, girişimcilerimize işlerini büyütme ve geliştirme konusunda önemli bir fırsat sağlanıyor. Bu aşamaya kadar gelebilen tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. KOBİ Geliştirme Daire Başkanımız Türkmen’i de bu vesileyle odamızda ağırlamaktan onur duyduk; yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.