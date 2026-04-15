DÜZCE(İHA) - Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olup, 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ve 1Eylül 2024 - 31 Ağustos 2028 tarihleri arasında geçerli olan 6/1 sayılı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olup, 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir. Karadeniz'de 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yapılamayacaktır. Tüm karasularımızda 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal aracı ile kalkan balığı avcılığı yasaktır. Av yasağı öncesinde avlanarak İl/İlçe Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının ise yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması gerekmektedir. Ayrıca, tüm karasularımızda 1 Nisan - 14 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil olmak üzere her türlü istihsal aracıyla palamut ve torik avcılığı yasaklanmıştır. Avcılığa izin verilen alanlarda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna yöntemiyle deniz salyangozu avcılığına izin verilmeyecektir' denildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, denizlerde sürdürülebilirliğin sağlanması ve su ürünleri varlığının korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, av yasağının bu açıdan kritik bir uygulama olduğunu belirtti. Uzun, özellikle üreme dönemine denk gelen bu süreçte avcılığın durdurulmasının, balık stoklarının yenilenmesine imkân sağladığını ifade ederek, bu hassas dönemde tüm paydaşların kurallara titizlikle uymasının gelecekte daha verimli ve sürdürülebilir bir balıkçılık için önemli bir katkı sunacağını dile getirdi.