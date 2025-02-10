Muğla’da faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyesi, veli-öğrenci atölyesi kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Atölye çalışmalarında öğrenciler eğitmen, veliler ise öğrenci olarak yer aldı. Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama alanlarında gerçekleştirilen etkinlikler, büyük bir keyif ve heyecanla tamamlandı.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve 3 yıl süren eğitim programı kapsamında öğrencilere; Tasarım ve üretim, Robotik kodlama, Elektronik programlama ve nesnelerin interneti, Yapay zeka ve siber güvenlik, Yazılım teknolojileri, Enerji teknolojileri, Havacılık ve uzay teknolojileri, Nanoteknoloji ve malzeme bilimi, İleri robotik ve mobil uygulama gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra program, girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, öğrenciler ortak bir eğitim müfredatıyla yetiştiriliyor. Eğitimin ilk 2 yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli olurken, son yılında öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalara takım olarak katılma fırsatı elde ediyor.