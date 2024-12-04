Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lokomotiflerin yapay zekâ destekli uygulamalar ve takip yazılımlarıyla 7/24 izlendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Demiryolu taşımacılığında dijital dönüşümün önemli bir parçası olan merkezi 2023 yılında hizmete açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Lokomotiflere yerleştirilen kameralardan elde edilen veriler, Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimizde yapay zekâ destekli uygulamalar ve takip yazılımları ile 7/24 gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu sayede insan kaynaklı olumsuz durumlar sistem tarafından otomatik tespit ediliyor ve alarm durumuna geçiliyor” dedi.

Tren gecikmelerinde yüzde 66 iyileşme sağlandı

Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nin devreye alınmasıyla günlük tren gecikmelerinde büyük oranda azalma sağlandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Tren operasyonlarını yürütürken ihtiyacımız olan nitelikli veri ve bilgi kaynağına dijital teknolojileri kullanarak erişiyoruz. Kendi oluşturduğumuz takip yazılımlarımız ile tren işletme verilerini gerçek zamanlı takip ediyor ve plan dışı gecikmelere ve olumsuz durumlara müdahale ederek tren gecikmelerini önemli ölçüde azaltıyoruz” dedi.

Demiryolu taşımacılığında kullanılan yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde yük treni gecikmelerinde yüzde 66 iyileşme sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, “Verimli işletmeciliğimiz sayesinde plan dışı yük treni işletilmesini yüzde 27’den yüzde 8’e düşürdük. Bu sayede 40 lokomotif ile 350 makinistlik iş gücü tasarrufu elde ettik” şeklinde konuştu.

Demiryolu kazalarında iyileşme sağlandı

Lokomotiflere takılan kameralar sayesinde trenlerde seyir emniyetinin arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Demiryolu tren işletmeciliğimizi dünya standartlarının üzerine çıkaracak her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Mevzuatımızı da modern teknolojileri takip edecek şekilde sürekli güncelliyoruz. Emniyeti bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, en ufak bir taviz vermeden işletmecilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın olumlu yansımalarını ise net bir şekilde gözlemliyoruz. Gerek emniyet alanında yapılan çalışmalar gerekse yapay zekâ destekli uygulamalar ve yazılımlar ile demiryolu taşımacılığı kaza oranlarında 2021 yılına göre yüzde 39,2, 2022 yılına göre yüzde 25,6, 2023 yılına göre ise yüzde 9,4 iyileşme sağladık” ifadelerini kullandı.