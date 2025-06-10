Demirözü ilçesinin Boğaz mevkiinde, uzun yıllardır beklenen Demirözü Barajı’nın sulama hattı projesi hayata geçiyor. 250 milyon değerindeki projeyle, yaklaşık 989 hektar alan suyla buluşacak. İhalesi yapılan projesinin, 3 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Hayata geçirilen proje, bölgenin tarımsal verimliliğini artıracak, ilçe tarımına büyük bir katkı sağlayarak, bölge çiftçilerine modern sulama imkanları sunacak. Demirözü Barajı’nın sulama hattı projesi aynı zamanda çiftçilerin gelir düzeyini yükselterek, çevreye duyarlı bir üretim modeli oluşturacak. Projenin, ilçe tarımının potansiyelini en üst düzeye çıkarması, yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, "250 milyon değerindeki hükümet yatırımı projemiz hayat geçiyor. Demirözü Barajı’nın ilçe merkezinde bulunan Boğaz mevkiinin sulama hattı devamı ile ilgili işlerin ihalesi yapılmış olup, projenin üç yıl içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu devasa proje sayesinde yaklaşık 989 hektar(10.000 dönüm) alan suyla buluşacaktır" ifadelerini kullandı.