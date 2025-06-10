Elazığ’ın Palu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.

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Kaza, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin K.’ya, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle K., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA