Manisa’nın Demirci ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan alana şelale yapılıyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçede yıllardır atıl vaziyette bulunan kamu ekipmanlarını yeniden faaliyete alırken, yine yıllardır kötü görüntü oluşturan alanları da sil baştan yeniliyor.

Başkan Kara göreve geldiği günden itibaren atıl vaziyetteki asfalt plentini ve kamu binalarını yeniden vatandaşların hizmetine sundu.

Yıllardır atıl ve kötü bir görüntü oluşturan Şehreküstü Mahallesindeki Kayabaşı mevkii Başkan Erkan Kara tarafından hazırlanan özel proje ile yaşam alanına dönüştürülüyor.

Şelale olarak inşa edilen alanda inşaat çalışmaları sürerken, oturma alanları, ışık ve ağaçlandırma ile Demirci’nin cazibe merkezi haline gelecek.

Demircili vatandaşlar da Başkan Erkan Kara’nın yaptığı hizmetler ve Kayabaşı mevkiine yapılan çalışmalardan da memnun olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, "Belediyemiz olarak şehrimizi güzelleştirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Şehir girişlerinden başladığımız peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarımızı Şehreküstü Mahallemizde yıllardır görüntü kirliliği oluşturan alana sil baştan yeniliyoruz. Kayabaşı mevkiine oturma alanları, ışıklandırma ve ağaçlandırma ile şelale yapıyoruz. 2 ay gibi bir sürede tamamlayıp Demirci’mizin hizmetine sunacağız." dedi.