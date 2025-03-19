Balıkesir’in sosyal ve yaşayan bir kent olması için birçok başarılı çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Kuvayı milliye Gençlik Orkestrası kuruluyor. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalan 14-22 yaş arası yetenekli gençlerden oluşacak orkestrada yer almak için başvurular 28 Mart Cuma günü sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın şehrin kültür-sanat hayatına katkıları sürüyor. Sosyal ve yaşayan bir kent oluşturmak amacıyla Kuvayı milliye Gençlik Orkestrası’nı hayata geçiren Başkan Akın, genç yeteneklere hayallerine giden yolda en büyük desteği veriyor. Bu kapsamda Kuvayı milliye meşalesinin yandığı Balıkesir’in yiğit evlatları, şehrin sesi olmaya hazırlanıyor. Balıkesir Kent Konseyi’nin tavsiye kararıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası’nın oluşturacağı Kuvayı milliye Gençlik Orkestrası için başvurular başladı. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalan 14-22 yaş arası gençler, 30 kişilik orkestrada yer alabilmek için 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler.

Videolu başvuru alınacak

Kuvayı milliye Gençlik Orkestrası’nda yer almak isteyen gençler, formu doldurarak ön seçime başvuru yapabilecekler. "Ön Seçme" ve "Seçme" olarak iki aşamadan oluşan başvurunun tamamlanabilmesi için gençler enstrümanlarıyla kısa bir video hazırlayacak. Temel teknik becerilerin değerlendirileceği bu video kaydının en az 3 en fazla 5 dakika olması gerekiyor. Kaydın temiz ve eksiksiz olarak duyulduğu video wetransfer.com adresine yüklenip bu link de başvuru formundaki ilgili yere yapıştırılıp başvuru tamamlanacak. Ön seçme sonuçları ise 2 Nisan 2025 Çarşamba günü https://www.balikesirkentkonseyi.org/ adresinden açıklanacak.

60 aday arasından 30 kişi seçilecek

İkinci aşamada 60 aday arasından seçme yapılacak. Enstrümanıyla birlikte Balıkesir Kent Konseyi’ne davet edilen adaylar, seçmelerde yeteneklerini sergileyecek. 20 Keman, 4 viyola, 4 viyolonsel ve 2 kontrbas olmak üzere 30 kişilik kadro Kent Konseyi internet sitesinin ana sayfasında ilan edilecek.