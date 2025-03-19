Balıkesir ve çevresinde günler öncesinden uyarısı yapılan soğuk hava dalgası, 18 Mart akşamı itibarıyla etkisini gösterdi. Bandırma ve Erdek ilçelerinde şiddetli fırtına ile birlikte soğuk hava giriş yaparken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Geçtiğimiz hafta 28 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, aniden düşerek gündüz saatlerinde 7 dereceye, gece ise 4 dereceye kadar geriledi. Özellikle Erdek Kapıdağ Yarımadası ve Karadağ bölgesinde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti. 24 Mart’a kadar devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle zirai don riski bulunurken, vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından gelen ani soğuk hava dalgası, halk arasında sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü bir kez daha doğruladı. Bandırma ve Erdek’te yaşayanlar, mart ayında gelen bu ani kış sürprizini şaşınlıkla karşılarken, soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağı belirtiliyor.