Manisa’nın Demirci ilçesinde temsili askerlik törenine gidecek olan özel gençler için askere uğurlama eğlencesi düzenlendi.

Özel Demirci Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören ve 1 günlük temsili askerlik için Manisa’ya gidecek 5 genç için uğurlama merasimi düzenlendi.

Rehabilitasyon merkezi bahçesinde düzenlenen askere uğurlama eğlencesine Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Nedim Perk, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Temsili askere gidecek olan gençlere anneler tarafından kına yakılırken, ilçenin yöresel tatlısı ayakaşı ve çeşitli ikramlar yapıldı. Gençlere asker kınası yakıldığı esnada duygusal anlarda yaşandı.

Temsili askerlik eğlencesinde doyasıya eğlenen gençlerin mutluluğuna Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara’da eşlik etti.

Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara 1 günlük temsili askerliğe gidecek olan gençleri uğurladı.