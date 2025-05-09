Tekirdağ’da "Yeşilçam Film Afişleri" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 Aile Yılı programı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen "Yeşilçam Film Afişleri" sergisi, Tekirdağ’da düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına katılan Vali Recep Soytürk, Aile Yılı vurgusu yaparak, "Malumlarınız olduğu üzere 2025 yılı Aile Yılı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda birçok çalışma yapıyor. Aynı şekilde birçok bakanlık da bu çalışmaları destekliyor. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Açılış sonrası Vali Soytürk sergiyi gezerek, afişler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sergiye Vali Soytürk’ün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, davetliler ile vatandaşlar katıldı.