Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük’te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi takipçileriyle paylaşan Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde atak geçirdi. Rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen Kılıç, ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’ye sevk edilen Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hakan Kılıç’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.