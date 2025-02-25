Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan ve her mevsim güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Değirmendere Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay’da da etkisini hissettirdi. Gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşen soğuk havayla birlikte İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Değirmendere Yaylası’nda bulunan şelale kısmen dondu. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan şelalenin buz tutmuş görüntüsü vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

"47 yıldan beri ben şelalenin donduğunu ilk defa görüyorum"

Şelalenin donduğunu anlatan Cemal Çevik, yıllar sonra ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını ifade ederek, "47 yıldan beri ben şelalenin donduğunu ilk defa görüyorum. Tesadüf oldu şelaleye gitmemiz. Çok güzel bir görüntü olmuş, doğa harikası olmuş görüntü olarak. Gördüğümüz manzarada hem sevindim hem de biraz hüzünlendim, ilk defa şelalenin donduğunu gördüm. Sabah işe gittiğimiz zaman suların yol kenarlarında ufak ufak donduğunu görünce yaylaya eve bakmaya gittik ve çocuklarla beraber piknik yapalım dedik. Şelalenin oraya gittik, oradaki manzarayı görüyoruz zaten donmuş her yer donmuştu. Hakikaten çok soğuk var, çocuklarla beraber oraya gittik, hem gezme amaçlı hem de bir evimize bakmaya gitmiştik. Şelalenin donduğunu görünce onu hemen cep telefonuna kaydettim; bir hatıra bir anı olarak kalmasını istedim" şeklinde konuştu.