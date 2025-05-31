Adana’da ismi öğrenilemeyen dede, yağmur altında torununu sırtına alıp, İstiklal Marşı bitene kadar bekledi. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen dede, cuma günü okula torununu almak için geldiği sıralarda şiddetli yağmura yakalandı. Şemsiyesini açıp torununu götüreceği sırada İstiklal Marşı başladı. Bunun üzerine dede, eve gitmek yerine torununu sırtına alıp şemsiyeyi de açarak yağmur altında İstiklal Marşı bitene kadar marşa eşlik edip bekledi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler herkes tarafından beğenildi.