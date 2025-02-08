Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Futbol Takımı 3’üncü Lig’e iddialı bir başlangıç yaparken, erkek egemen futbol alanını dönüştürmeyi ve kadın sporcuların başarısını güçlendirmeyi hedefliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde sahaya çıkmaya başladı. Takım, çıktığı ilk maçta Silvanspor’u 4-0 yenerek ligde iddialı bir başlangıç yaptı.

Kadın Futbol Takımı, erkek egemen futbol alanında kadın bakış açısını sahaya taşıyarak sporda dönüşüm yaratmayı hedeflerken, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını büyük bir azimle sürdürüyor. Kadın futbolcular sporda ortaya koyacakları başarının yanı sıra kadınların futboldaki yerini güçlendirmek ve öncülük etmek için de çabalıyor.

1 buçuk ay önce çalışmalarına başlayan Kadın Futbol Takımı, Karaköprü (Fidanlık) Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında bulunan futbol sahasında antrenmanlarını gerçekleştiriyor. 14-19 yaş aralığında gençlerin bulunduğu takımdaki çoğu sporcu, aynı zamanda spor lisesi öğrencisi.