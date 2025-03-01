Muğla’nın Datça ilçesinde Haziran ayında yapılması planlanan Gastronomi Festivali için hazırlıklar aralıksız sürerken, festival öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muğla’nın önemli turizm beldelerinden olan Datça ilçesinin gastronomik lezzetlerinin tanıtılması hedefiyle Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Gastronomi Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda festival komitesinin koordinesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Datça Gastronomi Festivali Komite Başkanı Saygın Kurt başkanlığında katılımcı restoran ve gıda işiyle uğraşan işyeri sahipleriyle düzenlenen toplantıda festival kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Katılımcıların düşünceleri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinin de yapıldığı toplantıda, yerli ve yabancı katılımcılar için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca toplantıda Gastronomi Festivali’nden bir ay önce Türk Mutfağı Haftası’nın da yapılacağı belirtildi.

Dört gün sürecek olan ’GastrofestDatça’ festivali 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.