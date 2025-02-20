Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off rotasını çizecek olan kader maçında gülen taraf Darıca Türkelispor oldu. Avantajlı çıktığı maçta yarıştaki direkt rakibi Başiskele Belediyespor’u deplasmanda 2-1 yenen Darıca temsilcisi, bitime 2 hafta kala sezonu 3’üncü sırada bitirmeyi garantileyerek adını Play-Off’a yazdırdı.KOCAELİ (İGFA) - Darıca Türkelispor resmen Play-Off’ta. Teknik Direktör İbrahim Babur yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Darıca temsilcisi, kritik maçta deplasmanda Başiskele Belediyespor’u 61.dakikada Anılcan Yıldırım ve 68.dakikada Furkan Taşdemir’in golleriyle 2-1 yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 8’e yükselterek normal sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off kalmayı başardı.

Son 11 maçta 10 galibiyet alan Türkelispor gelecek haftayı BAY geçecek ve ligin son haftasında sahasında Körfez G.B ile karşı karşıya gelecek.

Takımını hiçbir maçta yalnız bırakmayan Darıca Türkelispor Başkanı Ferhat Yılmaz, Başiskele maçı sonunda yaptığı açıklamada, “İnandık, başardık. Play-Off’tayız. Sezon başından bu yana göstermiş olduğumuz mücadelemizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam direkt rakibimiz Başiskele Belediyespor’u deplasmanda 2-1 yenerek adını bitime 2 hafta kala Play-Off’a kalmayı garantileyen Darıca Türkelispor Kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum. İşimiz daha bitmedi. Darıcamızı Play-Off Grubu’nda en iyi şekilde temsil ederek Allah’ın izniyle şampiyonluk kupasını ilçemize getireceğiz” dedi.