Malatya’nın Darende ilçesinde müftülüğe bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik yangın eğitimi programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, öğrencilere ve kurs görevlilerine hem teorik hem de uygulamalı olarak yanma ve yangın bilgisi aktarıldı. Tacettin-i Veli 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Vehbi Güzel 7-10 Yaş Kur’an Kursu, Somuncubaba 7-10 Yaş Kur’an Kursu, Hulusi Efendi Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Hacı Fatma Tunç Kız Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda toplam 154 öğrenci ve 18 görevli eğitime katıldı.

Program kapsamında yangın anında alınması gereken tedbirler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konular uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimin sonunda katılımcılara teşekkür eden itfaiye ekipleri, yangına karşı bilinçli bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çekti.