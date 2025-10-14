Malatya’nın Darende ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Darende ilçesi Somuncubaba Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan N.S. idaresindeki 44 HN 422 plakalı araç ile İ.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı İ.Ö. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.