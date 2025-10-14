Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 Şubat depremlerinin ardından kente verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a "Fahri Hemşerilik Beratı" verilmesini kararlaştırdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında alınan kararda, üç bakanın deprem sürecinde Malatya’ya verdikleri katkılar ve kentin yeniden imarı sürecinde sağladıkları destekler dolayısıyla "Malatya Fahri Hemşerisi" unvanına layık görüldükleri belirtildi.

Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a fahri hemşerilik beratlarının önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle takdim edilmesi planlanıyor.

Daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte yürüttükleri çalışmalar ve verdikleri destekler dolayısıyla Malatya’nın fahri hemşerisi ilan edilmişti.