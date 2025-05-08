Samsun Çarşambalı yazar emekli öğretmen Hasan Topuz, uzun yıllara dayanan yazarlık serüvenini ve son çıkan şiir kitabı "Mayalanmış Sevdalar"ı anlattı.

Yazarlık hayatının öğretmenlik yıllarına dayandığını belirten Topuz, "Yazarlık serüvenim çok eski zamanlara dayanıyor. Hatıralar yazdım, gittiğim illerdeki sosyal ve kültürel olayları kaleme aldım. İlk kitabım ’Tarla Kuşu’ adlı şiir kitabımdı. 1990-1995 yılları arasında yazdım" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu’na özel şiirler

Kitaplarında kültürel olaylar ve kendisine etki eden insanlara da yer verdiğini ifade eden Topuz, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu gençliğinden itibaren tanırım. Ölümü beni derinden sarstı. Kitaplarımda ona dair şiirler de var" şeklinde konuştu.

Yazarlık sürecinde toplumsal sorunlara da değinen Topuz, yolsuzluk, hırsızlık gibi konuların yanı sıra darbelerle ilgili yaşadıklarını da kitaplarında işlediğini belirtti. 1945 doğumlu olan Topuz, "Ortaokulu 1961 yılında darbelerin yaşandığı dönemde okudum. 12 Eylül’de gözaltında kaldım. 28 Şubat’ta kızlarım baskı gördü. Bütün darbelerden zarar gördüm. Bunların tümü dış etkilerle Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılmıştır" diye konuştu.

Genç yazarlara yönelik mesajlar veren Hasan Topuz, "Çok okusunlar. Bir tarafa bağlı kalmasınlar. Fikirleri olabilir ama karşı tarafı da iyi tanımak gerekir ki gerçek anlamda yazar olabilsinler" diyerek, geniş bir okuma alışkanlığının önemine değindi.

Son olarak, "Mayalanmış Sevdalar" adlı şiir kitabının seçilmiş şiirlerden oluştuğunu belirten Topuz, 19-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarındaki imza günlerinde okuyucularıyla bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.