Mersin’in Tarsus ilçesinde düğünde damadın arkadaşların takı töreninde mutfak ürünleri taktı.

Sıla Kütük ile Fırat Taş dünya evine girdi. Düğünde yapılan dansların ve halayların ardından takı törenine geçildi.

Törende damat Taş’a ilk olarak arkadaşları mutfak önlüğü taktı. Sonra ise arkadaşları damada bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri ve bebek emziği taktı. Takıya şaşıran damat ile gelin, arkadaşlarına teşekkür etti. Düğün sonunda mutlu çifti konuklar düğün salonunda alkışlarla yolcu etti.