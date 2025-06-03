Dünya Çevre günü dolayısıyla Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde Belediye Başkanı Ramazan Yakut nezaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe sınırlarının tamamını kapsayan temizlik kampanyası başlatıldı.

"Daha temiz bir Eleşkirt için el ele" seferberliğine Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube müdürleri de dahil olmak üzere toplamda 550 öğretmen, 6 bin civarında öğrenciyle ilçe merkezi, 3 belde, 63 köyde aynı anda temizlik seferberliği başlatıldı.

Temizlik kampanyası etkinliğine katılanların tamamının eldiven, çöp poşeti ve araç ihtiyaçları Eleşkirt Belediyesi tarafından karşılandı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, kampanya kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitim neferlerine ve öğrencilere teşekkür ederek "Daha yaşanabilir bir Eleşkirt’i oluşturmak için ele ele,gönül gönüle, omuz omuza verip birlikte çalışmamız gerekir. Bunun ön koşulu daha temiz bir çevre, akarsularında çeşit çeşit balıkların olduğu, kırlarında rengarenk binlerce çiçeğin açtığı bir Eleşkirt hepimizin özlemidir. Bugün ilk adımını hep birlikte atıyoruz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.