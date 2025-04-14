Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde yağmurla havada kayalıklarda gezen dağ keçileri görüntülendi.

İlçeye 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yağmur altında kayalıkların üzerinde dolaşan dağ keçileri objektiflere yansıdı. Köyde yaşayan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki dağ keçisinin sarp kayalıklar üzerinde yağmurun altında beklediği görüldü. Bahar yağmurlarının etkili olduğu bölgede yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarında rahatça dolaşması dikkat çekti. Bölgede nadir görülen bu an, hem köy sakinlerinin hem de doğaseverlerin ilgisini çekti.

Uzmanlar, dağ keçilerinin zorlu coğrafyaya uyum sağlamış nadir türler arasında yer aldığını ve doğal denge açısından önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Vatandaşlar ise bu tür hayvanların zarar görmemesi için avcılığın önlenmesi ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade ediyor.