CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 25 milyon 30 bin 47 lira 91 kuruş ABD doları tutarlı bir sözleşme imzalandı. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

CW Enerji, büyüme yolculuğunu yeni iş birlikleri ile sürdürüyor. Firma ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 25 Milyon 30 bin 47 lira 91 kuruş ABD doları tutarlı bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, CW Enerji tarafından üretilen güneş enerjisi panellerinin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor. CW Enerji’nin sektördeki yeni sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, güneş enerjisi alanında güçlü iş birliklerine hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

"Yerli ve milli ürünlerimizle, güneş enerjisi sektöründe ardı ardına önemli projelere imza atıyoruz"

Sarvan, imzalanan her sözleşmeyle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Yerli ve milli ürünlerimizle, güneş enerjisi sektöründe ardı ardına önemli projelere imza atıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına kararlılıkla çalışıyoruz. CW Enerji olarak, yüksek kaliteli ürünlerimizle ülkemizin enerji dönüşüm sürecine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz."

"Sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunuyor"

Son olarak önemli bir sözleşmeye daha imza attıklarını belirten Sarvan, "Firmamız ile yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli tedarikine yönelik toplam 25.030.047,91 ABD doları (KDV hariç) tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

CW Enerji olarak, son teknoloji ürünlerimiz ve yüksek verimlilik sağlayan güneş panellerimiz ile müşterilerimize sürdürülebilir ve ekonomik enerji çözümleri sunduklarını belirten Sarvan, "Türkiye’yi yenilenebilir enerji alanında daha güçlü bir konuma taşımayı ve çevreci enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışıyoruz"

GES projelendirme, sistem tasarımı, lisanlı/lisanssız santral kurulumları, lisans alımı ve işletme gibi talep veya ihtiyaçlara ticari olarak karşılık verdiklerini belirten Sarvan, "Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına ve ülke istihdamına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her projede sadece ekonomik kazanım değil; çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve enerji arz güvenliği hedefleri doğrultusunda da değer üretmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz projelerle, Türkiye’nin enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olma hedefine katkıda bulunmayı önceliklendiriyoruz" dedi.

Sarvan, CW Enerji’nin yurt içi ve yurt dışındaki projeleriyle sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya ve sektöre yerli ve milli ürünleriyle katkı sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.