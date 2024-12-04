Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı tamamlanan konutlar ailelere teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anahtar teslimi ile geçtiğimiz günlerde yeni evine kavuşan depremzede çift, evlerini çok beğendiklerini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız ’güle güle oturun’ dedi. Allah yokluğunu vermesin” dedi.

Kahramanmaraş’ta evlerini kaybeden depremzede Sema ve Hacı Altun çifti yeni evlerinin anahtarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi’ndeki deprem konutlarına yerleşen Altun ailesi, mutluluklarını dile getirerek destek olan herkese teşekkür etti.

“Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin”

Evi çok beğendiğini söyleyen Hacı Altun, "Cumhurbaşkanımız bize, ’güle güle oturun’ dedi. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin. Bakanlarımıza da teşekkür ederim. Ev çok güzel ancak bu kadar olur. 3+1 şeklinde ve çok kaliteli olmuş evimiz" dedi.

“Önceki evim 2+1’di, şimdiki 3+1”

Sema Altun da deprem sonrası 3 çocuğuyla epey perişan olduklarını anlatarak, "Önceki evim 2+1’di, şimdiki 3+1. Evimi çok beğendim, çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Isınması, sıcak suyu da çok güzel. Bekleyen herkese Allah nasip etsin" diye konuştu.