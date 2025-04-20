Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı, yayımladığı mesajla kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

"Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.