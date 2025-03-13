Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, gönül coğrafyasının her bir köşesinin vakıf kültürünün eşsiz eserleriyle dolu olduğunu belirterek, "Nerede zulüm varsa, çatışma varsa, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Farklı kıta ve ülkelerden programa katılan misafirleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeryüzünün dört bir yanında iyilikte ve hayırda yarışarak bir gurbet misafirhanesi olarak gördüğümüz bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına şahsım ve milletim adına saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. İçinde bulunulan mukaddes günlerin millete, İslam âlemine ve tüm dünyaya hayır ve güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç’un “Samanyolunda Ziyafet” eserinden ramazan ayını konu alan mısralarını okudu.

"NEREDE ZULÜM, ÇATIŞMA, ADALETSİZLİK VARSA BİZ ORADAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa, Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız. Nerede bir zulüm varsa, çatışma varsa, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Nerede dostlarımız ve soydaşlarımız eziyet görüyorsa engel olmak için biz oradayız. Nerede bir yıkım, afet gözyaşı varsa; silmek için, mazluma el uzatmak için biz yine oradayız” dedi.

Yeryüzünün dört bir yanında iyilikte ve hayırda yarışarak bir gurbet misafirhanesi olarak gördüğümüz bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden gelerek programımızı teşrif eden muhterem misafirlerle bizleri iyiliğin, hamiyetin, hayrın ve güzel ahlakın bu mis kokulu ikliminde buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğurduğumuz, kardeşlik ve hamiyet ruhuyla yeşerttiğimiz gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. pic.twitter.com/QrVN3Saq6o— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2025

Cumhubaşkanı Erdoğan, asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğurulan, kardeşlik ve hamiyet ruhuyla yeşertilen gönül coğrafyasının her bir köşesinin vakıf kültürünün eşsiz eserleriyle dolu olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZİ BARIŞ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİNİN MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ HÂLİNE GETİRİYORUZ”

"Gönüllere iyilik tohumları ekerek insanlığı yüceltmenin gayretindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Suriye’deki katliamlardan kaçıp eman yurdu olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirterek, 471 gün boyunca siyonist rejimin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazzeli mazlumlara işte bu tasavvurla destek olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar, Gazzeli çocukların üzerine bombaların yağdığı o imtihan günlerinde sırf soykırım şebekesinden korktukları, çekindikleri için Filistin Kuvayımillîyesi’ne terör örgütü iftirası atarken biz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, insanlığın ortak kürsüsünde soykırımcıların ve destekçilerinin gözünün içine bakarak Filistin davasına ve Gazze’nin kahraman evlatlarına işte bunun için cesaretle sahip çıktık.” dedi.

Somali’de istikrarın korunması, Sudan’da kardeş kavgasının son bulması, Yemen’in, Afganistan’ın, Lübnan’ın kalıcı huzura kavuşması için tüm imkânları seferber ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ve ötesinde barışın, adaletin ve istikrarın egemen olması için ne yapılması gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmediklerini belirtti. "Ülkemizi barış ve çatışma çözümlerinin merkez üslerinden biri hâline getirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, ezilenlerin, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını yüceltmeyi ve yükseltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sabredeceğiz, çalışacak, zorluklar karşısında yılmayacak umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Allah’a güvenecek ve sa’ye sarılacak, hikmete ram olacağız" diye konuştu.