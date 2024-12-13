Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Kocaeli’de, programı sonrası Şehir Hastanesi’ne geçti. Erdoğan, tıbbi onkoloji yataklı servisini ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti, ziyareti sırasında sağlık personeliyle de bir araya geldi. Ziyaretin ardından doktorlar, hasta yakınları ve hastalarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, moral verdi.