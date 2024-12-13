Manisa’nın Turgutlu ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocukların evde köpek var iddiası üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları aramada evde köpek bulunmadığını tespit etti.

Yangın, Bozkurt Mahallesi Nergis Sokak Numara 31’de bulunan metruk bir binada meydana geldi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kullanılmayan bir ev olmasına rağmen her türlü güvenlik önlemini alan itfaiye ekipleri uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Mahallede yaşayan küçük çocuklar ise evde bir köpek yaşadığını iddia ederek üzüntülerini dile getirirken itfaiye ekipleri yaptıkları arama çalışmasında evde köpek bulunmadığını tespit etti. Köpeğin daha sonra başka bir sokakta görüldüğü haberi üzerine mahallenin çocukları derin bir nefes aldı. Çıkan yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.