Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören’de bin 930 konut ve iş yerinin anahtar teslimi ile temel atma töreninde, kentsel dönüşümün bir tercih değil, milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “Büyük Dönüşüm: Güngören’de 1.930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

İstanbul’u afetlere, özellikle depremlere karşı dirençli hale getirmenin herkesin ortak vazifesi olduğunu belirten Erdoğan, “İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak ve geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük görevidir” dedi.,

İstanbul'da Büyük Dönüşüm: Güngören'de 1.930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni https://t.co/lHs8Xzzfay— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2025

“DEPREM HER AN KAPIMIZI ÇALABİLİR”

17 Ağustos Marmara Depremi’nin acılarının hâlâ yüreklerde hissedildiğini ifade eden Erdoğan, 6 Şubat’taki “asrın felaketi”nin deprem hazırlıklarının aciliyetini gösterdiğini vurguladı. “Deprem, hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan her an kapımızı çalabilir. Bu yüzden kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil, adeta bir milli güvenlik meselesidir” diyen Erdoğan, bu gerçeğe uygun planların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

2 MİLYON 317 BİN BAĞIMSIZ BİRİM DÖNÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini açıklayarak, “86 milyon ele ele verecek, bu süreci başarıyla yürüteceğiz” dedi.

İstanbul’un depremlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, Güngören’deki projenin bu çabanın bir parçası olduğunu ifade etti.