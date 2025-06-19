Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 250 bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’nde, deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdiklerini ve yıl sonunda tüm şehirleri yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen 250 bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’nin Açılışını Yapıyoruz, Deprem Bölgemizde 250 Bininci Afet Konutumuzu Teslim Ediyoruz https://t.co/Aq3RWnuWvp— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2025

Törene katılmak üzere Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş Havalimanı’nda bir araya gelen Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaralarını sarmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

“Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini adeta bir şantiye alanına çevirdiklerini belirtti. Erdoğan, “İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz” sözleriyle Türkiye’nin afet sonrası toparlanma sürecindeki hızına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı ve geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedeflediklerini vurguladı.

Tören, depremzedeler için inşa edilen konutların teslimi ve kura çekimiyle devam ederken, Erdoğan’ın konuşması bölge halkına umut verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı tören, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın bir kez daha gözler önüne serildiği anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.