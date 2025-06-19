Adana’da ormanlık alanda çıkan yangına karadan 28 araçla, havadan ise 12 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Bugün öğle saatlerinde Merkez Çukurova ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeri intikal ederek karadan müdahaleye başladı. 12 helikopter ve 2 uçağın da havadan müdahale ettiği yangında bir uçağın Seyhan Baraj Gölü’ne düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi. Ekiplerin hem havadan hem karadan yangına müdahalesinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yangının başladığı anları gören Zülküf Atakay, "Yangını gördüm, su olsa söndürürdüm. Baktım seyrettim, fotoğraf çektim. İtfaiyeyi aradım, ’Mersin’ dediler. Ben de yangın Adana’da oluyor dedim. Sigaradan mı, ateşten mi, birisi mi yaktı bilmiyorum" diye konuştu.