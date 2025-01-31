Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Hacerülesvet Camiinde, cuma namazı vakti yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle söndürülen yangın panik oluşturdu.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde bulunan Hacerülesvet Camiine, cuma namazına giden vatandaşlar elektrik şartelinden çıkan yangın nedeniyle panik yaşadı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yangına kısa sürede müdahale ederken, bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekibi de sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: iha