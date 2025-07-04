Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında, Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Programı ilan edildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana ve Mersin illerinde uygulanacak program ile bölgede faaliyet gösteren mikro/küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerine doğrudan mali destek verilecek.

Program ile üretim süreçlerinde enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan ve çevre dostu teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıran sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi; imalat sanayinde döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda atıkların kaynağında azaltılması, yan ürünlerin değerlendirilmesi ve süreçlerin verimlilik odaklı yeniden yapılandırılması; denizel ve kıyı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dayalı mavi ekonomi girişimlerinin desteklenmesi; iklim dostu teknolojiler geliştiren yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılması ve tüm bu dönüşüm sürecine kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların etkin katılımını sağlayacak kapsayıcı iş modellerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öncelikler;

• İklim değişikliğinin azaltılması

• İklim değişikliğine uyum

• Su ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı

• Döngüsel ekonomiye geçiş

• Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü

• Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi

Toplam bütçesi 50 milyon TL olan program kapsamında her bir proje için azami 2 milyon TL destek verilecek.

Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru rehberlerine www.cka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.