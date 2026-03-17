Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Dağ keçilerini avlamanın cezası 940 bin lira.

Çermik ilçesine Bağlı Saltepe Mahallesinde, yaban hayvanlarına sıkça rastlanıyor. İlçe bu özelliği sayesinde doğaseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri de sarp kayalıklarda yiyecek ararken görüntülendi. Nesli tükenmekte olan dağ keçilerini avlayanlara 940 bin lira para cezası uygulanıyor.