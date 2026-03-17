Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programlarında vatandaşlar ve muhtarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca'da düzenlenen iftar programına katılan Başkan Aras, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aras, talep ve önerileri de dinledi.

Başkan Aras, Ortaca'daki programın ardından Dalaman Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Burada da vatandaşlarla buluşan Başkan Aras, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti.

Başkan Aras'tan birlik ve dayanışma mesajı

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aras, 'Bu mübarek Kadir Gecesi'nde birlikte olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyor, tuttuğunuz oruçların Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada zorlu süreçler yaşanıyor. İran'dan Gazze'ye kadar pek çok bölgede savaş ve zulüm devam ederken, bizler Misak-ı Milli sınırları içerisinde, aynı bayrak altında huzur, barış ve güven içinde yaşıyoruz. Eğer bugün Anadolu topraklarında gözyaşı yoksa, bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz' ifadeleri kullanıldı.

Başkan Aras, muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi

İftar programlarının ardından Başkan Aras, İl Başkanı, Milletvekili ve Genel Sekreter ve daire başkanlarının katılımıyla bölgedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Aras, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Aras: 'Muğla'mız genelinde önemli yatırımlara imza attık'

Göreve geldikleri günden bu yana Muğla genelinde önemli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Bizim için en önemli konulardan biri güçlü iletişimdir. Muhtarlarımızın telefonla daire başkanlarımıza, bölge müdürlerimize ve MUSKİ'ye kolaylıkla ulaşabilmesi hizmetlerin hızlı ve etkin yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla'mız genelinde önemli yatırımlara imza attık.

MUSKİ için Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine bu yıl 3 milyar 125 milyon TL'lik yatırım sağladık. Bu yatırımla eski içme suyu şebekeleri yenilenecek; yeni depolar, terfi merkezleri, arıtma tesisleri ve su kaynakları kazandırılacak. Ayrıca Milas ve Bodrum'un su sorununu çözmek amacıyla 50 milyon Euro'luk ek yatırım alarak toplamda yaklaşık 6 milyar TL'lik kaynağı Muğla'mıza kazandırdık.' dedi.

'Tüm yatırımlarımızı önceliklere göre planlıyoruz'

Tüm yatırımların öncelik sırasına göre planlandığına dikkat çeken Başkan Aras, 'Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz sorunları çözmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Yol yapım çalışmalarında ilçe belediyelerimize destek veriyor, aynı zamanda kendi sorumluluk alanlarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kreşler, huzurevleri ve kültür merkezlerinin yapımına devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızı önceliklere göre planlıyor, ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyor, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.