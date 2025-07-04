Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projeler kapsamında hazırlanan ’Dönüşümün Gücü: Atıktan Sanata’ Karma Sergisi, MTSO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülen projelerin çıktılarından oluşan sergide, atık malzemeler sanat eserine dönüştürüldü. Öğrenciler, çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında hem sanatsal hem de eğitsel kazanım sağladı.

Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Türkiye genelinden gelen eserlerin ödüllendirildiği ’Sıfır Atıkla Sanata Yarışması-II’, Avrupa Günü kapsamında gerçekleştirilen Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nin ortak çalışması olan ’Atıktan Kağıda & Sanata’ projesi kapsamında hazırlanan eserler yer aldı.

Atık pamuklu tekstil ürünlerinden üretilen özel kâğıtlara yapılan çalışmalar, çevre temalı yeniden yorumlanan ünlü tablolar ve yarışmada dereceye giren tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yiğit, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan MTSO Başkanı Çakır, eğitimin üretim, çevre ve sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, "Eğitimin üretimle, çevreyle ve kültürle birleştiği bu güçlü organizasyon, Mersin’de iş dünyasının eğitime olan katkısının güzel bir örneğidir. Gençlerimize hem çevre bilinci hem mesleki beceri kazandırmak önceliğimizdir" dedi.

Serginin bir süre daha ziyarete açık kalacağı bildirildi.