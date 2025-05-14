Türk müziğinin usta ismi, ünlü ud sanatçısı Coşkun Sabah, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculuğunu, ud sanatının inceliklerini ve müziğin gençler üzerindeki etkilerini paylaştı.

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü ud sanatçısı Coşkun Sabah Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile sanat dolu bir söyleşide bir araya geldi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, Coşkun Sabah’ın yıllara dayanan birikiminden faydalanma fırsatı buldu. Sanatçının anlattıkları, genç müzisyen adaylarına hem ilham kaynağı oldu hem de mesleki anlamda önemli kazanımlar sundu.

Programın ardından, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ud öğretmeni Selehaddin Abidin ve Okul Müdürü Samet Güleryüz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, sanat eğitiminin önemi ve öğrencilere yönelik gelecekte yapılabilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Samet Güleryüz, "Sanatçılarımızın tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşması, genç yeteneklerimizin ilham alması açısından çok kıymetli. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi olarak, sanatı yaşatan ve gençlere aktaran bu tür buluşmaları sürdürmeye kararlıyız." dedi.