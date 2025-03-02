Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde Kampüs Camii’de düzenlenen çeşitli oyunlar, aktiviteler ve yarışmalarla çocuklara Ramazan heyecanını yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk akşamında çocuklara Ramazan heyecanı yaşattı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Yeşilay ile birlikte düzenlenen program Serdivan Kampüs Camii’nde gerçekleştirildi. Teravih namazı sonrası camii içinde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, yarışmalar ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi. Yüz boyama, Nasreddin Hoca ve balonlarla Ramazan’ın ilk akşamında çocuklar gönüllerince eğlendi.