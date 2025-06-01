Hatay’da çocuklar arasında yaşanan kavga ailelerin karışmasıyla büyüdü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önünde yaşandı. Çocuklar arasında yaşanan kavgaya yabancı uyruklu aileleri de dahil oldu. Yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA